Olay dün sabah saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, nakliye firmasına ait bir TIR şoförü caddeden geçtiği sırada cadde üzerindeki 40 yıllık ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç kırıldı. Kırılan ağaç park halindeki iki otomobile zarar verdi. Olayda yaralanan olmazken kırılan ağaç itfaiye ekipleri tarafından parçalanarak temizlendi.

Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAĞCILAR'DA AĞACA TIR ÇARPTI; 2 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.