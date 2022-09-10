BAĞCILAR'DA AĞACA TIR ÇARPTI; 2 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA AĞACA TIR ÇARPTI; 2 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

10.09.2022 10:01

BAĞCILAR'da k ağaca caddeden geçen TIR çarptı.

BAĞCILAR'da k ağaca caddeden geçen TIR çarptı. Devrilen ağaç nedeniyle iki araç hasar görürken, çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün sabah saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, nakliye firmasına ait bir TIR şoförü caddeden geçtiği sırada cadde üzerindeki 40 yıllık ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç kırıldı. Kırılan ağaç park halindeki iki otomobile zarar verdi. Olayda yaralanan olmazken kırılan ağaç itfaiye ekipleri tarafından parçalanarak temizlendi.

"AĞACA VURARAK DEVİRDİ"

Esnaf Selçuk İliç," Sabah 06.30 sıralarında nakliye firmasının konteyner yüklü TIR'ı geçerken yolun dar olması nedeniyle ağaca vurarak devirdi" dedi. Esnaf Selahattin Duman ise, "40 yıllık ağaçtı buradaki ağaç. Sabah geldik TIR çarpmış. Gelip ağaca kestiler" diye konuştu.

ÇARPMA ANI KAMERADA

Öte yandan TIR'ın ağaca çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddeden geçen tırın ağaca çarptığı, kırılan ağacın park halindeki araçların üstüne devrildiği görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA AĞACA TIR ÇARPTI; 2 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA AĞACA TIR ÇARPTI; 2 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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