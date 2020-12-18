Bağcılar'da ağaçlara kış bakımı yapılıyor - Son Dakika

Bağcılar'da ağaçlara kış bakımı yapılıyor

18.12.2020 10:50
Bağcılar'da ağaçlara kış bakımı yapılıyor, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle ilçedeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına ağırlık veriyor.

Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle ilçedeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına ağırlık veriyor.

???????Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da yıl boyunca yapılan ağaçların bakım ve budama işlemleri, kış mevsiminin yaklaşmasıyla yoğunlaşmaya başladı.

Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 5 ekip, kasım ayı başından itibaren parklar, nostalji bahçeleri, cadde ve sokaklardaki ağaçları buduyor. Ekiplerden bir kısmı sepetli vinçle havadan diğer kısmı ise uzatmalı motorlu testere ile yerden ağaçların dallarını kesiyor.

Görevliler, özellikle yol kenarlarında kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budanmasına öncelik veriyor.

Bunun yanı sıra ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda özel alanlarda, gerekli kontrollerin ardından budama işlemleri ücretli olarak gerçekleştiriliyor. Bu yıl boyunca süren budama işlemleri kapsamında, 13 bini aşkın ağaç ile 70 bine yakın gül ve çit bitkisinin form budaması yapıldı.

Kasım ayında başlayan budama çalışmaları, 2021 Mart'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kış mevsimi öncesi ağaçların bakımlarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Her yıl bu zamanlarda ilçedeki ağaçlara bakım ve budama yaptıklarını aktaran Çağırıcı, böylece hem ağaçların gelişimini kuvvetlendiriyor hem de yaya ve araçlar için olası tehlikeleri ortadan kaldırdıklarını, ayrıca bakım sonrası göz estetiğine uygun bir görüntü de oluştuğunu kaydetti.

Bağcılar'da ağaçlara kış bakımı yapılıyor
Bağcılar'da ağaçlara kış bakımı yapılıyor
Bağcılar'da ağaçlara kış bakımı yapılıyor
Bağcılar'da ağaçlara kış bakımı yapılıyor

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da ağaçlara kış bakımı yapılıyor - Son Dakika


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