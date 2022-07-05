Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı - Son Dakika
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Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı

05.07.2022 14:14

İstanbul Bağcılar'da ağaçta görülen maymun büyük merak yarattı. Mahalleli tarafından uzatılan muza gelmeyen ve ağaçtan inmeyen maymun, uyuşturucu iğne fırlatılarak bayıltıldı.

Bağcılar'da dün saat 17.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ağaçlarda gezen maymunu görünce durumu hemen Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler maymunu indirebilmek için uzun uğraşlar verdi.

"GEL KIZIM" DİYEREK MUZ UZATTILAR

Mahalle sakinlerinin ise "Gel kızım gel" diyerek muz uzatması dikkat çekti. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda maymunu uyuşturucu iğne ile bayılttı. Ağaçta bayılmış vaziyette duran maymun yere düşmesin diye mahalle sakinleri branda gerdi. Baygın halde olan maymun, gerilen brandanın üzerine indirildi. Hareketsiz duran maymun mahallelinin ilgi odağı oldu. Maymun, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürdü. Maymunun nereden geldiği bilinmiyor.

"BAYILDIĞI İÇİN ÜZÜLDÜM"

Mahalle sakini Kibriye Özer, "Dışardan bir maymun geldi. Direkt ağaca çıktı. Ağaçtan indirmeye çalıştık ama indiremedik, belediyeyi aradık. Belediye ekipleri geldi. Bayağı uğraştılar almak için, ancak sonunda alıp götürdüler. Ben de fotoğraf çektirdim. Çok duygulandım. Bayıldığı için üzüldüm ama en azından indirdik. Sevimli bir hayvandı" dedi.

"UZUN SÜRE UĞRAŞTILAR"

Maymunun çok sevimli olduğunu söyleyen Emine Sarıgül, "Biz evden çıkar çıkmaz maymun gördük. Eşim peşinden koştu. İlerledik sonra maymun ağaca tırmandı. Daha sonra belediye ekiplerini aradık. Bayağı uzun süren uğraşlar sonunda düşürdüler. Biz de fotoğraf çekindik. Çok sevimliydi. Daha sonra alıp götürdüler" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Yavuz Selim Mahallesi, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı - Son Dakika
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