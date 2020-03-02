BAĞCILAR'DA AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5 KATLI BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5 KATLI BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

BAĞCILAR'DA AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5 KATLI BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Bağcılar'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve hakkında yıkılması yönünde karar verilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

BAĞCILAR'DA AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5 KATLI BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Bağcılar'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve hakkında yıkılması yönünde karar verilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam ediliyor. Bağcılar Evren Mahallesi 1309. Sokak'ta bulunan 44 yıllık 5 katlı bina yapılan incelemelerin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilmiş ve boşaltılmıştı. Hakkında yıkılması yönünde karar verilen bina bugün öğlen saatlerine belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Daha önce binada oturan Eşref Yılmaz "26 Eylül Silivri depreminde binamız hasar görmüştü. Belediye tarafından binamız mühürlenip boşaltılmıştı. Gerekli incelemeler yapıldı. Ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bugün itibariyle binamızın yıkımına başlandı. Depremden sonra boşaltılmıştı. Şuan kirada kalıyoruz" dedi.  Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Binadan görüntü

-Yıkım çalışmaları

- Zabıta ekipleri

-Çevredekiler

-Genel ve Detaylar


Bağcılar, Silivri, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YÖK'ün itirazı kabul edildi, öğretim görevlisi olmak için "tezli yüksek lisans" şartı geldi
Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı 10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz

Son Dakika Haberleri
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:32:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAĞCILAR'DA AĞIR HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5 KATLI BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]