BAĞCILAR'DA ALEVLERDEN KAÇMAK İSTERKEN ÇATIDAN ATLAYAN KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI - Son Dakika

Murat SOLAK, Uğur ŞAHİN/ Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısından tadilat sırasında çıkan yangından kaçmak için atlayarak hayatını kaybeden Ahmet Çilingir'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında dün tadilat sırasında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Çatıda mahsur kalan Ahmet Çilingir ise, korkuyla, mahalleli tarafından açılan battaniyeye atladı. Hızla yere çakılıp, ağır yaralanan Çilingir, kaldırıldığı hastahanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 7 çocuk babası Ahmet Çilingir'in cenazesi bu sabah yakınları tarafından teslim alındı. Çilingir'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Of ilçesine götürüleceği öğrenildi.