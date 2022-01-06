Bağcılar'da anneler çocuklarını daha iyi anlamak için kitap okuyorlar - Son Dakika

Bağcılar'da ev hanımları iletişim kurmakta zorluk çektikleri çocuklarını daha iyi anlamak ve onlarla aynı dili konuşmak için Bağcılar Belediyesinin düzenlediği Kitap Okuma etkinliğine katılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Bilge Kadın Platformu" üyesi 230 kadın, her 15 günde bir Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesinde buluşuyor. Kendilerine önceden verilen kitapları okuyan katılımcılar, edebiyat öğretmenleri eşliğinde tahlil ve analiz çalışması yapıyor.

Edebiyat öğretmenleri Vildan Başaranoğlu, hikaye ve roman incelemeleri yaparak kadınlara ışık tutarken, Serpil Atalay da "Yazar Okumaları" adı altında yazarların topluma nasıl yön verdiğine değiniyor.

Dünyaca ünlü yazarların kitaplarına yer verilen toplantının son konusu ise ödüllü yazar Sharon M. Draper'ın gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alınarak kaleme aldığı 11 yaşındaki Melody'i anlatan "İçimdeki Deniz" isimli roman oldu.

Kitabı okuyan kadınlar, beyin felci olduğu için yürüyemeyen, konuşamayan ve hiçbir uzvuna komut veremeyen bu küçük kızın dış dünyaya kendini kanıtlama çabasını anlatan kitapla ilgili aldıkları notları birbiriyle paylaşarak kendi pencerelerinden bakışlarını yansıttılar.

Keyifli bir ortamda geçen etkinlik, ev hanımlarına hem psikolojik hem sosyal gelişimde bulunuyor.

Programların çok üretici geçtiğini belirten Hülya Yahyaoğlu, "Burası bizim için bir hediye. Çok şey öğrendim. Söylemekle gençler üzerinde etkili olamıyoruz. O yüzden hal diliyle örnek olmaya çalışıyoruz. Öğrendiğimizi önce kendimiz uyguluyoruz daha sonra da çevremize öğretme gayreti içinde oluyoruz." dedi.

3 çocuk annesi Gönül Yalçın ise çocuğuyla daha sağlıklı iletişim kurabilmek için bu toplantılara katıldığını dile getirerek, "Buraya geldiğimde oğlum 7. sınıftaydı. O üniversiteyi kazandı gitti, ben hala burada öğrenmeye devam ediyorum. Buraya başladıktan 2 ay sonra öğretmen çağırdı ve çocuktaki değişikliğin sebebini sordu. Ben de 'Önce kendimi sonra onu tanıdım' deyince beni alkışladı. Burayı çok seviyorum. Her kitap bizi ayrı bir dünyaya götürüyor." diye konuştu.

Etkinliğe katılanlardan Güler Yıldırım ise "Kitap Okuma" etkinliğiyle bakış açısının değiştiğini, artık kendini toplum önünde daha rahat ifade edebildiğini kaydetti.

Üyeler, okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik projeden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.