Bağcılar'da Annesini Vahşice Öldüren Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Annesini Vahşice Öldüren Kişi Tutuklandı

26.09.2022 19:10

Bağcılar’da annesi Havva Sayan’ı vahşice öldüren A.S. tutuklandı. Olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağcılar'da annesi Havva Sayan'ı vahşice öldüren A.S. tutuklandı. Olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bağcılar ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün annesi Havva Sayan'ı vahşice öldüren A.S'nin tutuklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi.

İstanbul Valiliği açıklaması şöyle:

"25 Eylül 2022 Pazartesi günü Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi vahşice öldüren ve emniyet birimlerimizce yakalanan A.S çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan N.A, G.K ve S.A. adlı şüpheli şahıslar hakkında yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından işlem yapılmıştır. Adı geçen şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır."

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Kaynak: ANKA

Fevzi Çakmak Mahallesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Annesini Vahşice Öldüren Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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