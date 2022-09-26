Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan N.A, G.K ve S.A. adlı şüpheli şahıslar hakkında yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından işlem yapılmıştır. Adı geçen şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır."

Kaynak: ANKA

Fevzi Çakmak Mahallesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da Annesini Vahşice Öldüren Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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