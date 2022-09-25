Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! O caninin sosyal medyada annesi hakkında paylaşım yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! O caninin sosyal medyada annesi hakkında paylaşım yaptığı ortaya çıktı

25.09.2022 22:43

İstanbul Bağcılar'da yaşanan korkunç olayda 26 yaşındaki Ali S., annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra kestiği kafasını balkondan insanlara gösterdi ve aşağı attı. Dehşete düşüren cinayet sonrası evi de yakan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Ruh ve akıl hastalıklarından firari olduğu ortaya çıkan Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı öğrenildi.

Bağcılar'da Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

"ATMADAN ÖNCE KAFAYI İNSANLARA GÖSTERMİŞ"

Mahalle sakini Mesut Usta, "Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış" dedi.

Annesinin kafasını kesip önce balkondan aşağı fırlatan caninin sosyal medyada annesiyle ilgili paylaşımı ortaya çıktı

ANNESİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPMIŞ

Gözaltına alınan Ali S.'nin sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı görüldü.

BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

RUH VE SİNİR HASTALIKLARINDA FİRARİ DURUMDA

Bağcılar'da Ali S.'nin, annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkonda sokağa attığı olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kasten Öldürme suçu ile ilgili, Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; saat: 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.S.(58) isimli kadın şahsın, A.S.(26) isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğü belirlenmiş, olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir" denildi.

BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Ali S

UYUŞTURUCU KULLANMAKTAN KAYDI VAR

Olaya ilişkinİstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 'Bağcılar'da vahşi cinayet' başlığıyla yayınlanan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Habere konu olan olayın ardından Hukuk Hizmetleri Müdürlüğümüz ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, emniyet birimleri ve adli makamlarla temasa geçmiştir. Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız" denildi.

YORUMLAR
500
Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin bakanlıktan açıklama Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin bakanlıktan açıklama
Kaynak: DHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! O caninin sosyal medyada annesi hakkında paylaşım yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:38 İYİ Parti lideri Meral Akşener, İranlı kadınları Turgut Uyar'ın dizeleri ile selamladı!
22:31 Milli güreşçi Taha Akgül evlendi! Macar eşinin güzelliği mest etti
21:56 Bomba transfer hamlesi! Barcelona, Lionel Messi harekete geçti
21:24 Elazığ'da gökyüzünde görülen ışıklı cisimlerin Starlink uydusu olduğu ortaya çıktı
21:10 İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilerde 20 yaşındaki Hedis Necefi hayatını kaybetti
20:54 Samsunspor teknik direktörünü buldu! Göreve Hüseyin Eroğlu getirildi
20:43 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Ukrayna limanlarından 9 gemi hareket etti
20:37 Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı
20:23 Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti
20:16 Kısmi felç geçiren CHP'li Deniz Baykal'la ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 23:15:44. #1.13#
SON DAKİKA: Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! O caninin sosyal medyada annesi hakkında paylaşım yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement