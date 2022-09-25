BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

BAĞCILAR'da, annesi Havva S.'yi bıçakla öldürüp kafasını balkondan sokağa atan Ali S.'nin sosyal medya hesabından, Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Bağcılar'da, uyuşturucudan hakkında işlem yapıldığı ve psikolojik tedavi gördüğü hastaneden 1 ay önce taburcu edildiği açıklanan Ali S., annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra kafasını balkondan atıp evi ateş verdi. Gözaltına alınan Ali S.'nin sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali S.'nin sosyal medya hesabından, Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor paylaşımı yaptığı görüldü.