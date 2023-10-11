Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan sanığın davası devam ediyor

İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Dava dosyasına eklenen Adli Tıp Kurumu raporunda; maktulün başı, elleri ve ayaklarının öldükten sonra kesildiği aktarıldı. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetine ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYMİŞ

Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de annesi Havva Sayan'ı (58) öldürdükten sonra kafasını keserek sokağa atan tutuklu sanık Ali Sayan'ın (27) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu .Duruşmada Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun gönderdiği raporun dava dosyasına ulaştığı aktarıldı. Raporda maktulün başı, elleri ve ayaklarının öldükten sonra kesildiğinin tespit edildiği açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada yaptığı beyanında "Sanık suçu işlerken uyuşturucu etkisi altında olsa da uyuşturucuyu kendi iradesiyle almıştır. Bu nedenle en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetine ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan'dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre, madde bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı. İddianamede maktul Havva Sayan'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre, 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti. Ali Sayan'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.