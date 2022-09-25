Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı

25.09.2022 20:37

İstanbul Bağcılar'da meydana gelen korkunç olayda uyuşturucu bağımlısı 26 yaşındaki bir genç, annesinin kafasını kestikten sonra balkondan aşağı attı. Korkunç anlara ait görüntüler ise dehşete düşürdü.

Bağcılar ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 2014 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki A.S. henüz bilinmeyen bir nedenle 58 yaşındaki annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip kafasını camdan aşağıya attı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

İhbar üzerine olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ile Özel Harekat Polisleri geldi. Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S. evi yakarak direnmek istedi.

HASTANEDEN FİRAR ETMİŞ

Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi, A.S.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Katil zanlısı A.S.'nin daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden firar ettiği öğrenildi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan, gencin annesin kafasını balkondan atma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolda ve evlerinin balkonunda bulunan vatandaşların bağırdığı ve şahın kafayı yere attığı görülüyor.

YORUMLAR
500
Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN EMNİYETTEN AÇIKLAMA BAĞCILAR'DAKİ ANNE CİNAYETİNE İLİŞKİN EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:23 Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti
20:16 Kısmi felç geçiren CHP'li Deniz Baykal'la ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu
20:04 Domuz avına giden 22 yaşındaki genç vurularak yaşamını yitirdi: 7 kişi gözaltında
20:05 Hamile kadına yedirilen lahanaya bebeğin tepkisi şaşkına çevirdi! O anlar ultrason kamerasına yansıdı
19:31 Amed Sportif-Bursaspor karşılaşması öncesi saha birbirine girdi! Sosyal medyada "Maçı iptal et TFF" etiketi gündem oldu
19:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor
18:08 Bağcılar'da korkunç cinayet! Annesinin kafasını kesip balkondan atan genç evi yaktı
18:02 Galatasaraylı Icardi, boşanma davası açan eşi Wanda Nara için sosyal medyada olay bir anket başlattı: Açayım mı?
18:00 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş afişinin önünde poz vermesine Bahçeli'den tepki: Türkiye'ye meydan okuma küstahlığı
17:54 Hindistan'da öğrencisinin çantasındaki kıpırtıyı kontrol eden öğretmen büyük korku yaşadı! Zehri 20 kişiyi birden öldürebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 20:43:29. #1.11#
SON DAKİKA: Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement