Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi, A.S.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Katil zanlısı A.S.'nin daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden firar ettiği öğrenildi.

Bağcılar ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 2014 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki A.S. henüz bilinmeyen bir nedenle 58 yaşındaki annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip kafasını camdan aşağıya attı.

Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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