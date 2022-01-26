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Bağcılar'da "araç kurtarmak bedava" tabelasıyla yolda kalanların yardımına koştular - Son Dakika

Bağcılar'da "araç kurtarmak bedava" tabelasıyla yolda kalanların yardımına koştular

26.01.2022 11:49
Bağcılar'da "araç kurtarmak bedava" tabelasıyla yolda kalanların yardımına koştular

Bağcılar'da iki vatandaş kartona yazdıkların "araç kurtarmak bedava" tabelasıyla araçları kara saplanan sürücülerin yardımına koştu.

Bağcılar'da iki vatandaş kartona yazdıkların "araç kurtarmak bedava" tabelasıyla araçları kara saplanan sürücülerin yardımına koştu. İki vatandaş, çevredekilerin el birliğiyle yolda kalan araçları kurtardı.

İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle Bağcılar'da da araçlar yolda kaldı. Bayram Ali Saraç ve İmdat Kaya isimli iki arkadaş ise, yolda kalan sürücülerin yardımına koştu. "Araç kurtarmak bedava" tabelasıyla yardım çağrılarını duyuran iki arkadaş, kendi imkanlarıyla sürücülere yardım etti. Kazma kürekler ve tahta parçalarıyla araçları kurtarmaya çalışan iki arkadaşa çevredekiler de yardım etti.

Yazıyı yazan Bayram Ali Saraç İBB'ye tepki göstererek "Büyükşehir Belediyesi hizmet görsün biz kendi imkanlarımızla burada kalan vatandaşlar yardım etmeye çalışıyoruz. Bedava olarak her şey menfaat değil. Ekrem İmamoğlu balık yemeye gitmiş. Balığı tuzlayacağına gelsin yolları tuzlasın" diye konuştu. Belediyeyi birçok kez aradığını belirten ancak yardım alamadıklarını belirten İmdat Kaya "Belediyeyi aradık gelmiyor kaç kez aradım telefonu yüzümüze kapatıyorlar. Arabalarımızı çekemiyoruz. İş yerimize giremiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Bağcılar'da araç kurtarmak bedava tabelasıyla yolda kalanların yardımına koştular

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Bağcılar, İstanbul, Tragger, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da 'araç kurtarmak bedava' tabelasıyla yolda kalanların yardımına koştular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da "araç kurtarmak bedava" tabelasıyla yolda kalanların yardımına koştular - Son Dakika
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