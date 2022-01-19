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BAĞCILAR'DA ARKADAŞINA BAYILTAN YUMRUK ATTI, TUTUKLANDI - Son Dakika

BAĞCILAR'DA ARKADAŞINA BAYILTAN YUMRUK ATTI, TUTUKLANDI

19.01.2022 10:26

BAĞCILAR'DA ARKADAŞINA BAYILTAN YUMRUK ATTI, TUTUKLANDI (Ek görüntüyle)Haber - Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) 'BAĞCILAR'da beraber yolda yürüyen iki arkadaştan biri diğerine yumruk atıp, bayılttı.

BAĞCILAR'DA ARKADAŞINA BAYILTAN YUMRUK ATTI, TUTUKLANDI (Ek görüntüyle)

Haber - Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) 'BAĞCILAR'da beraber yolda yürüyen iki arkadaştan biri diğerine yumruk atıp, bayılttı. Ardından kendine gelmesi için sarsıp başını yere çarptırdığı arkadaşı yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 16 Ocak Pazar günü saat 01.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Özbekistan uyruklu Saidjan Pulatov (24) ile Türk vatandaşı arkadaşı Osman Candan (38) birlikte sokakta yürüyordu. Arkadaşı Saidjan Pulatov'un bir anda boğazına sert bir şekilde yumruk attığı Osman Candan sırt üstü yere yığıldı. Bayılmasının ardından arkadaşının kaldırıp bıraktığı Osman Candan'ın başı kanadı. Yumrukla bayılttığı arkadaşının başında bir süre bekleyen Saidjan Pulatov'un, sokağa giren otomobilden inenlere, yerdeki yaralıyı tanımadığını ve sokaktan geçerken o şekilde bulduğunu söylediği iddia edildi.

GÖRGÜ TANIĞI KADIN SOKAĞA GELENLERİ UYARDI

Olay anında evinin penceresinden dışarı bakan bir kadın, Saidjan Pulatov'un Osman Candan'ı ayıltmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. O anları kaydeden kişi sokağa otomobille gelenlere uyarıda bulunarak Osman Candan'ı yumruklayan kişinin Saidjan Pulatov olduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Osman Candan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özbekistan uyruklu Saidjan Pulatov gözaltına alındı.

Polisteki ilk ifadesinde Saidjan Pulatov, kendisine küfrettiği için arkadaşı Osman Candan'a yumruk attığını söyledi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Osman Candan'ın beyin kanaması geçirme ihtimalinin olduğu öğrenildi.

"AYILTMAYA ÇALIŞIYOR"

Olayı görenlerden biri olan Öztürk Bayazit, "İki kişi yürüyerek geliyor ama daha önce sanki kavga etmişler gibi. Adama bir yumruk çaktı adam yığıldı kaldı. Daha sonra polis ambulans geliyor ama kimdir, nedir tanımıyoruz adamları. Adam can çekişiyor gibi duruyordu. Duyduğumuza göre birisi patronmuş. Adam düşünce kaldırıyor tekrar kafası yere değiyor. Ayıltmaya çalışıyor, sonra ben yapmadım gibi bir şeyler diyor." diye konuştu.

BAĞCILAR'DA ARKADAŞINA BAYILTAN YUMRUK ATTI, TUTUKLANDI
BAĞCILAR'DA ARKADAŞINA BAYILTAN YUMRUK ATTI, TUTUKLANDI
BAĞCILAR'DA ARKADAŞINA BAYILTAN YUMRUK ATTI, TUTUKLANDI
BAĞCILAR'DA ARKADAŞINA BAYILTAN YUMRUK ATTI, TUTUKLANDI
BAĞCILAR'DA ARKADAŞINA BAYILTAN YUMRUK ATTI, TUTUKLANDI
BAĞCILAR'DA ARKADAŞINA BAYILTAN YUMRUK ATTI, TUTUKLANDI
BAĞCILAR'DA ARKADAŞINA BAYILTAN YUMRUK ATTI, TUTUKLANDI

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Özbekistan, Bağcılar, Pazar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA ARKADAŞINA BAYILTAN YUMRUK ATTI, TUTUKLANDI - Son Dakika
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