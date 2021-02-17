Bağcılar'da asansörler denetim altında - Son Dakika

Bağcılar'da asansörler denetim altında

17.02.2021 12:50
Bağcılar'da asansörler denetim altında, System.String[]

Bağcılar'da bulunan 6 bin 165 asansörün, can ve mal güvenliği açısından uygun çalışıp çalışmadığına dair yıllık muayenesi Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Bağcılar'da bulunan 6 bin 165 asansörün, can ve mal güvenliği açısından uygun çalışıp çalışmadığına dair yıllık muayenesi Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

İstanbul'un gerek yaşam alanları gerekse iş yerleriyle cazibe merkezlerinden biri olan Bağcılar'da kamu kurumlarından konutlara ilçe genelindeki yapılarda insan ve yük taşıyan 6 bin 165 asansör bulunuyor. Asansörlerin periyodik kontrolleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği" kapsamında yürütülüyor. Bu yönetmelik kapsamında Bağcılar Belediyesi'nin yetkilendirdiği A tipi muayene kuruluşu asansörlerin periyodik kontrollerini yapıyor.

Kuyu dibi, kabin içi ve üstü kontrol ediliyor

Hayatımızı kolaylaştıran asansörlerin güvenli çalışmasını sağlamak ve meydana gelebilecek tehlikelerin önüne geçmek amacıyla Bağcılar Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce, asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa muayenesi gerçekleştiriliyor. Yetkili A tipi muayene kuruluşunun teknik personelleri, asansör aylık bakım firmasının teknik personelleri ve bina sorumlusunun katılımı ile gerçekleşen kontroller; asansörler kuyu dibi, kabin içi ve kabin üstü olmak üzere üç şekilde yapılıyor. Teknik ekip, elektrik aksamdan hız ölçümüne havalandırmasından kapı basıncına kadar bütün yapıyı gözden geçiriyor.

Sarı, kırmızı, mavi ve yeşil etiket yapıştırılıyor

Kontrol işlemi ardından asansörün kullanıma uygun olup olmadığına dair sarı, kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşan etiketleme işlemine geçiliyor. Kusursuz olanlara yeşil, hafif kusurlu olanlara mavi, kusurlu olanlara sarı, güvensiz olanlara ise kırmızı etiket iliştiriliyor. Kontrol sonrası kırmızı etiket iliştirilmiş asansörlere 60 gün, sarı etiket iliştirilmiş asansörlere 120 gün süre veriliyor. Bu süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi halinde asansör belediye ekiplerince mühürlenerek hizmetten men ediliyor.

Asla taviz vermiyoruz

Can ve mal kayıpları olmaması için asansör yıllık kontrol işlemlerine önem verdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Can güvenliği her işin önünde gelir. Bu yüzden kontroller konusunda asla taviz vermiyoruz. Belediye olarak asansörlerin yılda bir kez periyodik kontrolünü yapıyoruz. Böylece kazaların önüne geçiyor güvenliğimizi en üst seviyede sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da asansörler denetim altında - Son Dakika


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