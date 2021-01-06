Bağcılar Belediyesi yıkım yapılacak binalardan "Asbest yoktur" raporu istiyor - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi yıkım yapılacak binalardan "Asbest yoktur" raporu istiyor

06.01.2021 11:58
Bağcılar Belediyesi yıkım yapılacak binalardan

Bağcılar Belediyesi, kanserojen özelliğe sahip asbestin insan sağlığına zarar vermemesi için yıkım yapılacak binalar için "Asbest yoktur" raporu istiyor.

Bağcılar Belediyesi, kanserojen özelliğe sahip asbestin insan sağlığına zarar vermemesi için yıkım yapılacak binalar için "Asbest yoktur" raporu istiyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, binalar için yıkımdan önce asbest raporu ve asbest sökümü zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Bağcılar Belediyesinin de 2017'de başlattığı uygulamayla asbest raporu konusunda denetimlerini artırdığının belirtildiği açıklamada, kentsel dönüşüm olsun veya olmasın yıkımına karar verilen binalar için "Asbest yoktur" raporu istendiği kaydedildi.

Açıklamada, müteahhit veya yapı sahibi rapor çıkarmaz, sökümü kendi yapar ve parçaları etrafa atarsa para cezası uygulandığı vurgulandı.

İlçede 2017'den bugüne kadar 531 binada asbest kontrolü yapıldığının belirtildiği açıklamada, yapılardan 119'unda asbestli malzeme bulunduğu, tehlikeli görülen binalardan uzmanlarca 74 ton 435 kilogram asbest içeren malzemenin sökümünün gerçekleştirildiği bildirildi.

"Her şeyden önce sağlık gelir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, asbest raporu konusunda titiz davrandıklarını belirtti.

Binalarda asbest olup olmadığını belirlenmeden yıkım çalışması başlatmadıklarını vurgulayan Çağırıcı, "Yıkım ruhsatı vermeden önce ilçemiz içinde tüm binalarla ilgili 'asbest yoktur' raporunu istiyoruz. Bizim için her şeyden önce sağlık gelir. O yüzden yıkımdan önce tehlikenin önüne geçmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi yıkım yapılacak binalardan 'Asbest yoktur' raporu istiyor - Son Dakika


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