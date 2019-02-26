Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Asılsız İhbar Hareketliliği; Valilikten Açıklama

Bağcılar'da Asılsız İhbar Hareketliliği; Valilikten Açıklama

1 saat önce

BAĞCILAR'da, asılsız bomba ihbarı nedeniyle polis hareketliliği yaşandı.

Bağcılar'da Asılsız İhbar Hareketliliği; Valilikten Açıklama, System.String[]
BAĞCILAR'da, asılsız bomba ihbarı nedeniyle polis hareketliliği yaşandı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi.  Asılsız ihbarı yapan kişi gözaltına alındı. Giriş ve çıkışlara kapatılan metro istasyonu açıldı.  İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Metro istasyonuna bomba koydum' asılsız ihbarını yapan kişi gözaltına alındı." denildi.

Alınan bilgiye göre, bir kişi saat 21.45 sıralarından Mahmutbey Metro İstasyonu'nda bomba ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis hareketliliği yaşandı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri metro istasyonunda aramalar yaptı. İhbarı yapan kişi Bağcılar İlçe Emniyet ekiplerince gözaltına alındı. İhbarı yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmayan biri olduğu ve asılsız ihbarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Metro istasyonundaki önlem kaldırılarak normale döndü.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "155 ihbar hattını arayarak 'Mahmutbey Metro İstasyonu'na bomba koydum' şeklinde asılsız ihbarda bulunan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şahsın daha önce de benzer mahiyette 8 kez ihbarda bulunduğu anlaşılmış olup, hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:23 Kaynak: DHA

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Bağcılar'da Asılsız İhbar Hareketliliği; Valilikten Açıklama Ankara'da Çöp Konteynerında Bebek Cesedi Bulundu

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