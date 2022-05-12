Bağcılar'da asker eğlencesi, lince dönüştü: Kalabalığın üstüne aracını süren adam öldüresiye dayak yedi - Son Dakika
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Bağcılar'da asker eğlencesi, lince dönüştü: Kalabalığın üstüne aracını süren adam öldüresiye dayak yedi

12.05.2022 12:11

Alkollü bir sürücünün Bağcılar'da asker uğurlaması yapan kalabalığın üstüne aracını sürmesiyle başlayan olay, sürücünün kalabalık tarafından linç edilmesiyle sonuçlandı. Yaşananları bir cep telefonu kamerası saniye saniye kaydetti.

Önceki gün saat 23.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalığın içinden bir sürücü hafif ticari aracıyla hızla geçti. Kendisini uyaranlarla durup tartışan sürücü, ardından olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar gelen sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürmeye çalıştı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Ortalık bir anda karışınca sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken 2 araca çarpıp durdu. Aracın peşinden giden kalabalıktakiler, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü öldüresiye döverken kullandığı hafif ticari aracı taşlayıp teklemedi.

HEMŞİRE HEM YARDIM ETTİ HEM AYIRMAYA ÇALIŞTI

O an kargaşanın olduğu yerde bulunan bir hemşire yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kargaşaya neden olan sürücü polis ekiplerinin kontrolünde ambulansla hastaneye götürüldü. Kalabalığın hasar verdiği araç da çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Mahmutbey, Polis, Asker, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da asker eğlencesi, lince dönüştü: Kalabalığın üstüne aracını süren adam öldüresiye dayak yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da asker eğlencesi, lince dönüştü: Kalabalığın üstüne aracını süren adam öldüresiye dayak yedi - Son Dakika
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