BAĞCILAR'DA ASKER EĞLENCESİNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA ASKER EĞLENCESİNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ

23.07.2022 10:24
BAĞCILAR'DA ASKER EĞLENCESİNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ

BAĞCILAR'da asker eğlencesi sırasında pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş edildi.

BAĞCILAR'da asker eğlencesi sırasında pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Temmuz günü saat 00.30 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı. Magandanın havaya rastgele 4 el ateş ettiği sırada bazı kişiler çevreye kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA ASKER EĞLENCESİNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ - Son Dakika

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