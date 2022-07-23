Olay, 21 Temmuz günü saat 00.30 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı. Magandanın havaya rastgele 4 el ateş ettiği sırada bazı kişiler çevreye kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAĞCILAR'DA ASKER EĞLENCESİNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ - Son Dakika

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