Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Elindeki poşeti bir kenara koyan gencin dedesi, bastonuyla birlikte müziğe eşlik ederek gençlerle dakikalarca karşılıklı dans etti. O anları da sokakta bulunan vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntü kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: DHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAĞCILAR'DA ASKER EĞLENCESİNDE BASTONUYLA DANS EDEN DEDE İLGİ ODAĞI OLDU - Son Dakika

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