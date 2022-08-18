BAĞCILAR'DA ASKER EĞLENCESİNDE BASTONUYLA DANS EDEN DEDE İLGİ ODAĞI OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

BAĞCILAR'DA ASKER EĞLENCESİNDE BASTONUYLA DANS EDEN DEDE İLGİ ODAĞI OLDU

18.08.2022 13:53

BAĞCILAR'da asker eğlencesine elindeki bastonla katılarak dans eden kişinin videoları ilgi odağı oldu.

BAĞCILAR'da asker eğlencesine elindeki bastonla katılarak dans eden kişinin videoları ilgi odağı oldu.

Bağcılar'ın farklı mahallelerinde dün gece asker eğlenceleri düzenlendi. Fatih Mahallesi'ndeki eğlencede de gençler müzik eşliğinde dans ettikleri sırada askere gidecek gencin dedesi olduğu belirtilen bastonlu kişi elinde poşetle caddeye geldi.

Elindeki poşeti bir kenara koyan gencin dedesi, bastonuyla birlikte müziğe eşlik ederek gençlerle dakikalarca karşılıklı dans etti. O anları da sokakta bulunan vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntü kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum aldı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 3 caddenin asfalt çalışması tamamlandı Diyarbakır'da 3 caddenin asfalt çalışması tamamlandı Yaşlı adamdan gençlere taş çıkartan bastonlu dans şov Yaşlı adamdan gençlere taş çıkartan bastonlu dans şov
Kaynak: DHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA ASKER EĞLENCESİNDE BASTONUYLA DANS EDEN DEDE İLGİ ODAĞI OLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:50:24. #1.12#
SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA ASKER EĞLENCESİNDE BASTONUYLA DANS EDEN DEDE İLGİ ODAĞI OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement