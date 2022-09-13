Bağcılar'da asker konvoyundaki çakarlı araca ceza - Son Dakika
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Bağcılar'da asker konvoyundaki çakarlı araca ceza

13.09.2022 10:33
Bağcılar'da asker konvoyundaki çakarlı araca ceza

BAĞCILAR'da bir sürücü, aracına 'çakar' olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı sistemi takarak katıldığı asker eğlencesinde trafiği tehlikeye atan sürücü gözaltına alındı.

BAĞCILAR'da bir sürücü, aracına 'çakar' olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı sistemi takarak katıldığı asker eğlencesinde trafiği tehlikeye atan sürücü gözaltına alındı. Sürücüye toplam 4 bin 38 TL para cezası uyguladı.

Bağcılar Fevzi Çakmak Caddesi'nde 10 Eylül Cumartesi günü asker eğlencesine katılan Çağrı A. isimli sürücü, 'çakar' olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı sistemi taktığı otomobiliyle yolda camdan sarkarak tehlikeli hareketler yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen Trafik Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, 34 CGN 896 plakalı otomobilin sürücüsü Çağrı A.'yı gözaltına aldı.

TOPLAM 4 BİN 38 LİRA PARA CEZASI VERİLDİPolis merkezine götüren Çağrı A. hakkında, aracına ışıklı ve sesli uyarı sistemi taktığı için bin 823 TL, makas atmaktan bin 823 TL, saygısızca araç kullanmaktan 196 lira, trafik güvenliği ve düzenine aykırılıktan 196 lira olmak üzere, toplamda 4 bin 38 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsüyle ilgili, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.


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İSTANBUL-ESENYURT'TA ECE GÜNEY'İN BİNADA YANGIN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ;YAŞANAN ARBEDE KAMERADA İSTANBUL-ESENYURT'TA ECE GÜNEY'İN BİNADA YANGIN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ;YAŞANAN ARBEDE KAMERADA BAĞCILAR'DA ASKER KONVOYUNDAKİ ÇAKARLI ARACA CEZA BAĞCILAR'DA ASKER KONVOYUNDAKİ ÇAKARLI ARACA CEZA
Kaynak: DHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da asker konvoyundaki çakarlı araca ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da asker konvoyundaki çakarlı araca ceza - Son Dakika
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