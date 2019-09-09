Bağcılar'da Aşure Günü bereketi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Aşure Günü, komşuların pişirdikleri aşurelerden birbirlerine ikram ettiklerini hatırlatarak, "Geçmişten günümüze birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmaktadır" dedi.

Balkanlardan, Orta Asya'dan ve Anadolu'nun her vilayetinden renk ve deseni bünyesinde barındıran Bağcılar, bu yılki Aşure Günü'nde de farklı bir gün yaşadı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Aşure Günü Programında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hemşehrilerine kazanda pişirilen leziz Aşureden ikram etti.

Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen Aşure Günü Programı'nda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hemşehrilerine kazanda pişirilen leziz Aşure tatlısından ikram etti. Aşure Günü'nde komşuların birbirlerine pişirdikleri aşureden ikram ettiklerini ifade eden Çağırıcı, bu vesileyle komşuluk ilişkilerinin daha da geliştiğini söyledi. Muharrem ayının önemine dikkat çeken Çağırıcı, bu ayın onuncu günü Aşure Günü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Muharrem ayı aynı zamanda Müslümanlar için acılı tarihi bir olay olan Kerbela hadisesini de barındırmaktadır. Peygamber Efendimizin (s.a.v) torunu Hz. Hüseyin beraberindeki müminlerle birlikte Kerbelâ'da şehit edildi. Bu olay Müslümanların hafızalarına acı hatıra olarak yer etmiştir"

İLÇE SAKİNLERİ AŞUREYE DOYDU

Bağcılarlılar her yıl olduğu gibi bu yıl da programa yoğun ilgi gösterdi. İlçe sakinleri kazanda pişirilen özel Aşureyi kaşıklarken, birbirleriyle de sohbet ettiler.