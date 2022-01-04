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BAĞCILAR'DA AYAKKABI HIRSIZI CAMİ CEMAATİNİ BEZDİRDİ - Son Dakika

BAĞCILAR'DA AYAKKABI HIRSIZI CAMİ CEMAATİNİ BEZDİRDİ

04.01.2022 14:23

?BAĞCILAR'da uzun süredir camiye dadanan bir hırsız cemaatin namaz kıldığı sırada ayakkabılıktan seçtiği ayakkabıları çalıp kaçıyor.

?BAĞCILAR'da uzun süredir camiye dadanan bir hırsız cemaatin namaz kıldığı sırada ayakkabılıktan seçtiği ayakkabıları çalıp kaçıyor. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızlık olayında bazı kişilerin bir çiftten fazla ayakkabısının çalındığı öğrenildi.

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde namaz vakitlerinde camiye giren bir şüpheli, cami cemaatinin farz namazı kılarken ön saflara doğru ilerlediği sırada ayakkabılıktan seçerek aldığı ayakkabıları çalıp kaçıyor. Uzun süredir camiye dadandığı öğrenilen hırsız cemaati de bezdirdi. Bazı vatandaşların bir çiftten fazla ayakkabısı namaz kıldığı sırada çalındı. Hırsız, ayakkabıları çaldığı anlardan birisinde caminin güvenlik kameralarına yakalandı.

"NAYLON POŞET GİYİP EVE GİTTİK"

Camide namaz kıldığı süre boyunca 5 çift ayakkabısı çalınan Yavuz Öncü, "Benim 5 çift ayakkabım çalındı. Aynı kişi devamlı gelip burada banka oturup camiye girenleri takip ediyor. Millet namaz kılarken ayakkabıları alıp götürüyor. Güvenlik kamerasından seyrettik, yaşlı bir adam. Benim 3 sene içinde 5 çift ayakkabım çalındı. Bir gün namazdan çıktık 8-10 kişinin ayakkabısı yok. Ayağımıza naylon poşet giyip eve gittik. Burada kamera sistemi var, kameraya baka baka adam alıp gidiyor." diye konuştu.

BAĞCILAR'DA AYAKKABI HIRSIZI CAMİ CEMAATİNİ BEZDİRDİ
BAĞCILAR'DA AYAKKABI HIRSIZI CAMİ CEMAATİNİ BEZDİRDİ
BAĞCILAR'DA AYAKKABI HIRSIZI CAMİ CEMAATİNİ BEZDİRDİ

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Fevzi Çakmak Mahallesi, Bağcılar, Namaz, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA AYAKKABI HIRSIZI CAMİ CEMAATİNİ BEZDİRDİ - Son Dakika
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