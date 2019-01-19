Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın

Bağcılar'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın

59 dakika önce

BAĞCILAR'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

Bağcılar'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın, System.String[]
BAĞCILAR'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerine bulunan 4 binanın 2. katında meydana geldi. 4 katlı binanın 2. katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmazken imalathanede maddi hasar meydana  geldi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:50 Kaynak: DHA

Osmanpaşa, Bağlar Mahallesi, Sabah, Güncel
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