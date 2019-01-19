Bağcılar'da Ayakkabı İmalathanesinde Yangın
59 dakika önce
BAĞCILAR'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.
BAĞCILAR'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.
Yangın sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi Osmanpaşa
Caddesi üzerine bulunan 4 binanın 2. katında meydana geldi. 4 katlı binanın 2. katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmazken imalathanede maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:50 Kaynak: DHA
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