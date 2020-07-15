Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da 10 farklı iş yerinde çıkan yangınlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar'da 10 farklı iş yerinde çıkan yangınlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı

Güneşli Mahallesi'nde gece saatlerinde, bazı cadde ve sokaklardaki 10 ayrı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın çıktı.

Olay yerlerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangınlara müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangınlar söndürüldü.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınların kundaklama kaynaklı olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yangın çıkan yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "milyoncu" diye bilinen ucuzluk dükkanlarının sahipleri olduğu ve aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle iş yerlerini kundakladıkları ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bağcılar, İtfaiye, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:59 CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:13 Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
17:59
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:51:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]