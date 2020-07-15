Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika

Bağcılar'da 10 farklı iş yerinde çıkan yangınlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güneşli Mahallesi'nde gece saatlerinde, bazı cadde ve sokaklardaki 10 ayrı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın çıktı.

Olay yerlerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangınlara müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangınlar söndürüldü.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınların kundaklama kaynaklı olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yangın çıkan yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "milyoncu" diye bilinen ucuzluk dükkanlarının sahipleri olduğu ve aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle iş yerlerini kundakladıkları ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.