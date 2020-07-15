Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da farklı iş yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar'da farklı iş yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Güneşli Mahallesi'nde gece saatlerinde, bazı cadde ve sokaklardaki farklı iş yerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın çıktı.

Olay yerlerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangınlara müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangınlar söndürüldü.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınların kundaklama kaynaklı olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Yangın çıkan yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şüphelilerin "milyoncu" diye bilinen ucuzluk dükkanlarının sahipleri olduğu ve aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle iş yerlerini kundakladıkları ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Valiliğinin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde Bağcılar'da yangının çıktığı iş yerlerinden 4'ünün bir aileye ait olduğu belirtildi.

Güneşli Mahallesi, Menderes ve Üsküp caddelerindeki iş yerlerinde saat 02.00 sıralarında çıkan yangınlarla ilgili olarak A.B, V.B ve Z.B'nin yakalandığı ifade edilen açıklamada, iş yeri sahipleri ve şüphelilerin 10 Temmuz'da meydana gelen ve yargıya intikal eden "yaralamalı kavga" olayının da tarafları olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Bağcılar, İtfaiye, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika
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