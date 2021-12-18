BAĞCILAR'DA AYNI SOKAKTA PARK HALİNDEKİ 12 ARACIN LASTİKLERİ KESİLDİ - Son Dakika

BAĞCILAR'da aynı sokakta park halinde olan 12 aracın lastikleri kesildi.

Olay 17 Aralık Cuma sabahı saat 03.30 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya kişiler ellerindeki kesici aletle sokakta park halinde duran 12 aracın lastiklerini kestikten sonra olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin park halindeki minibüsün lastiklerini kestikleri anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bazı araç sahipleri lastiklerini hemen değiştirirken bazıları da bir günden fazla aracını o şekilde bekletmek zorunda kaldı. Aracının lastikleri kesilen mağdurlardan biri olan Gökhan Savcıoğlu, 'Sabah komşular aradı aşağı indik baktık ki 12 aracın lastiklerini kesmişler. Üzüldük, daha sonra vatandaşlar lastiklerini değiştirmeye başladı. Biz de daha yeni fırsat bulduk. Keyfe keder kesmişler, neden olduğu belli değil. Olan vatandaşa oldu" diye konuştu. Mağdur vatandaşların şikayetçi olması üzerine polis ekipleri lastikleri kesenleri yakalamak için çalışma başlattı.