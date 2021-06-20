Bağcılar Belediyesinden "Babalar Günü" konseri - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi ile Gönül Bağı Platformunca "Babalar Günü" kapsamında organize edilen çevrim içi konserde sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz müziğini Batı müziği ile harmanlayan Uzunlar, sahnede "Hüznün Gemileri" ve "Bahar" gibi çeşitli şarkılarını seslendirdi.

Konserde kemençe resitali veren Uzunlar, müzik dünyasına yeni giriş yapan İrem Güral'ı da sahnede konuk ederek kendisiyle düet yaptı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da konseri sahne önünden izledi. Konser sonrası Uzunlar'a katılımından dolayı teşekkür eden Çağırıcı, "Uzun zamandır müziğe hasrettik. Bu akşam gerek duygusal gerek eğlenceli dakikalar yaşayarak müziğe doyduk. Ekran başındaki vatandaşlarımızın da güzel zaman geçirdiğini düşünüyorum. Bu vesileyle de tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Ekin Uzunlar da salgın nedeniyle müzikseverler ile uzun süre ayrı kaldıklarını, sıkıntılı ve zor bir süreç yaşandığını kaydetti. Salgında çok kayıplar verildiğini ve çok üzüldüklerini belirten Uzunlar, bu süreci atlatmada emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Uzunlar, tüm babaların Babalar Günü'nü de kutladı.