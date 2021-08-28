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Bağcılar'da bağ bozumu - Son Dakika

Bağcılar'da bağ bozumu

28.08.2021 00:57
Bağcılar'da bağ bozumu, System.String[]

Bağcılar'da Nostalji Bahçelerinde ki Üzüm Bağı'nda 'Bağ Bozumu' etkinliği yapıldı.

Bağcılar'da Nostalji Bahçelerinde ki Üzüm Bağı'nda 'Bağ Bozumu' etkinliği yapıldı. Üzüm bağında dokuz farklı türde 220 adet üzüm asması bulunurken, toplanan üzümlerden yapılan organik pekmezi de emniyet ve sağlık personeline dağıtıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından ilçenin tarihinin yeni nesillere aktarılması ve insanlar arasında paylaşma duygusunun geliştirilmesini sağlamak amacıyla Sancaktepe Mahallesi'ndeki Nostalji Bahçelerinde ki Üzüm Bağı'nda 'Bağ Bozumu' etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da üzümleri dallarından toplayarak vatandaşlara ikram etti. Ardından pekmez kazanının başına geçen Çağırıcı toplanan üzümlerden yapılan organik pekmezi de polis ve sağlık çalışanlarına dağıttı. Üzüm bağında dokuz farklı türde 220 adet üzüm asması bulunuyor.

2 bin 400 metrekare üzerine kurulu bahçede 50 metrekarelik bir bağ evi bulunuyor. Bahçede; Çavuş, İtalyan, Trakya İlkeren, Yalova İncisi, Haliya, Razaki, Flames, Horoz Karası ve Barış cinsinden 220 adet üzüm ağacı yer alıyor.

"500 kilo pekmezi kaynatıp dağıttık"

Nostalji olması amacıyla üzüm bağlarında toplandıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar'da geleneksel hale gelen üzüm festivalinden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Bağcılar'ın tarihine baktığımız zaman yeşilliklerin ve bağların bol olduğu bir ilçemizdir. 12 Eylül'den önce de yeşil bağ ismiyle belediyeydi. Güneşli'de kayısı bahçemizde, Demir kapıda ceviz bahçemizle, yine elma ve kızılcık bahçemizle, fındık, kestane bahçemizle bu nostalji serisine devam ettik. Bağcılar için farklı bir kültür farklı bir güzellik oluştu. Bağcılar tüm vilayetlerden Balkan coğrafyasından göç alan bir ilçemiz. Bu açıdan da buradaki hemşehrilerimizle memleketleriyle özdeşleşen meyvelerin burada bahçe haline getirilmiş olmasından da mutluluk duyuyorlar. O kültürü burada yaşıyorlar. Memleketlerinde meyve ağaçlarının altında nasıl ki piknik yapıyorlarsa burada da aynı kültürü yaşıyorlar. Yoğun bir stres içerisinde yoğun bir yapılaşmanın olduğu şehrin içerisinde nostaljik bahçeleri farklı bir güzellik oluşturuyor. Çocuklarımız özellikle meyvelerin nasıl yetiştiğini cevizin yerde mi ağaçta mı olduğunu görüyorlar. Birlikte yetiştiriyoruz. Birlikte kurduğumuz meyveleri hemşehrilerimizle birlikte böyle güzel ortamda toplayıp hasat ediyoruz. Bunun ticaretini yapmıyoruz. Sadece nostalji duygusunu yaşıyoruz. Burada birçok hemşehrimizin gözlerinin yaşardığını da gördüm. 500 kilo pekmezi kaynatıp dağıttık. Ayrıca gelen vatandaşlarımıza da ikram ediyoruz. Nostalji amaçlı da paketlendi ve burada sergileniyor" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Lokman Çağırıcı, Sancaktepe, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da bağ bozumu - Son Dakika


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