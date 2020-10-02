Bağcılar'da bagajdaki tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Bağcılar 'da akan trafikte iki kişi otomobilin bagajında yolculuk yaptı. Kendilerinin ve başkalarının hayatını riske atan kişilerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler dün akşam saatlerinde Bağcılar İSTOÇ yakınlarındaki yolda kaydedildi. İki kişi kendilerinin ve başkalarının can güvenliğini hiçe sayarak trafikte otomobilin bagajında seyahat etti. İş çıkış saatinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde bagajda oturan kişilerin birbirleriyle sohbet ettikleri yer alırken, umursamaz tavırları da dikkat çekti.

- İstanbul