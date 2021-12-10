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Bağcılar'da bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin 'doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama - Son Dakika

Bağcılar'da bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin 'doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama

10.12.2021 16:37

Bağcılar'da bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin 'doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama Kız bebeğin sağlık durumumun kritik olduğu tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği ifade edildi Bağcılar'da bir apartmanın arka bahçesine atılan yeni doğmuş kız bebeğin sağlık durumunun...

Bağcılar'da bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin 'doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kız bebeğin sağlık durumumun kritik olduğu tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği ifade edildi

İSTANBUL - Bağcılar'da bir apartmanın arka bahçesine atılan yeni doğmuş kız bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu ve bebeğin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği ifade edildi.

Bağcılar'da bir apartmanın arka bahçesinden ağlama sesleri duyan vatandaşlar, yeni doğmuş bir bebek bulmuş, bebek sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, polis ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlatmıştı. Bebeğin tedavisine Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilirken, Yoğun Bakım Sorumlusu Prof Dr. Emran Can yeni doğan bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kız bebeğin sağlık durumunun kritik olduğunu söyleyen Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof Dr. Emran Can, "Esenler Devlet Hastanesi'nden bize gece saat 03.30 sıralarında neredeyse yaşamın sınırında bir şekilde gerekli müdahaleleri yapıldıktan sonra gönderilen bebekle ilgili maalesef çok güzel bir şey söyleyemiyorum. Maalesef durumu kritik yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Yaklaşık iki üç gün içerisinde daha net konuşabiliriz. 2600 gramlık kız bebeğimiz için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sonucun iyi olmasını bekliyoruz. Uzun süre soğuğa maruz kaldığı için vücudun bütün sistemleri bu durumdan etkilenmiş. Umarım kısa sürede olumlu sonuç alırız. Onu sağlık bir şekilde hayata kazandırırız" diye konuştu.

Bebeğin bulunduğu anları anlattı

Dışarıdan duyduğu sesin bir kediye ait olduğunu sandığını çocuk sesi olabileceğini düşünmediğini söyleyen Kısmet hanım, "Mutfakta yemek yapıyordum akşam namazıyla yatsı namazı arasında. Kedi sesi zannettim. Bizim burada genelde kediler çok olur. Doğum falan da yapıyor kediler. Çocuk sesi olacağını düşünmedim çünkü hiç yeni doğan bebek sesini duymadım o yüzden kedi zannettim. Hani bir yere mi sıkışmış diye düşündüm ve camı açtım kedi zannedip kovalamaya çalıştım. Üç dört saniye çocuğun sesi kesildi. Kendini kurtardı sandım. Sonra üç dört saniye sonra ağlama sesi tekrar devam etti. Anahtar olsaydı bakmak için inecektim aşağıya. Meğerse bebekmiş. Biz komşumuz haber verdikten sonra orda bebek olduğunu öğrendik. Öğrenince çok üzüldüm uyuyamadım. Bir annenin yapabileceği bir şey değil bu tamamen bir canilik annelik diyemem. ya istenmeyen bir çocuktu ya aile içi bir problemdi ya yaşı tutmayan biri ya da yabancı uyruklu biriydi. Komşularım çocuğu tamamen çıplak buluyorlar. Onlarda bebek sesini duyup dışarı çıkmışlar sonra bahçeye inip bakmışlar. Önce plastik bebek zannetmişler ağlama sesi gelince bebek olduğunu görmüşler. Zaten bahçe zifiri karanlık olduğu için fark edilmiyor. Tahminime göre bu olay karanlığın çöktüğü saatlerde 20.30 sıralarında oldu. Olan olay en fazla on beş yirmi dakikalık bir olay benim işim bittikten sonra diğer tarafa geçtiğim için o taraftan duyulmuyor bu tarafın sesi. Kapılar kapalı olduğu için ancak mutfaktaysam duyabilirim. Kadının sesini duymadım yani muhtemelen yanındaki kişi kadının ağzını da kapatmış olabilir. Tek başına mümkün değil. Bide kadın başına burayı nasıl keşfedecek tenha kamerasız nasıl bulacak burayı. Burası iki insan boyunda. Çok yüksek bir yer. Nasıl çıkacak ki" diye konuştu.

Bağcılar'da bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin 'doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bağcılar'da bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin 'doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bağcılar'da bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin 'doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bağcılar'da bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin 'doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım, Bağcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin 'doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin 'doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama - Son Dakika
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