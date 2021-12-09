Bağcılar'da bahçede yürek sızlatan görüntü, bahçede yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika

Bağcılar 100. Yıl Mahallesindeki bir apartmanın arka bahçesinden ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol etmek için bahçeye indiklerinde yeni doğmuş bebeği görünce şaşkına döndü. Apartman bahçesindeki bebeği alarak ilgilenen vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Apartmana gelen sağlık ekipleri bebeği alarak kontrol amaçlı hastaneye götürürken, polis ekipleri ise bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı

"BEBEĞİ GÖRDÜM, PLASTİK GİBİ DURUYORDU"