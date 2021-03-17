Bağcılar'da balıkçı dükkanındaki patlama hasara yol açtı - Son Dakika

Bağcılar'daki bir balıkçıda meydana gelen patlama nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.
İnönü Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki balıkçıda sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında dükkanın kapalı olduğu öğrenildi. Kimsenin yara almadığı patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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