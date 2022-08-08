Bağcılar'da balkon çökmesiyle hayatını kaybeden işçinin son anları kamerada - Son Dakika
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Bağcılar'da balkon çökmesiyle hayatını kaybeden işçinin son anları kamerada

08.08.2022 14:11

Bağcılar'da balkon çökmesiyle hayatını kaybeden işçinin son anları kameradaİSTANBUL Bağcılar'da tadilat yaptığı balkonun çökmesiyle hayatını kaybeden işçi Hüseyin Efe'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da balkon çökmesiyle hayatını kaybeden işçinin son anları kamerada

İSTANBUL Bağcılar'da tadilat yaptığı balkonun çökmesiyle hayatını kaybeden işçi Hüseyin Efe'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi 1033 Sokak'ta sabah saatlerinde yaşanan olayda inşaat ustası Hüseyin Efe'nin tadilat yaptığı 3 katlı binanın balkonu çökmüş, ağır yaralanan Efe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hüseyin Efe'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tadilat öncesi binanın önünde güvenlik için şerit çeken Efe daha sonra eve çıkıyor. Bir süre sonra tadilatın başlamasıyla ile birlikte balkon çöküyor. Çevredeki vatandaşlar panikle Hüseyin Efe'ye yardım etmek üzere olay yerine koşuyor

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Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da balkon çökmesiyle hayatını kaybeden işçinin son anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da balkon çökmesiyle hayatını kaybeden işçinin son anları kamerada - Son Dakika
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