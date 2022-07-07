Bağcılar'da bayram hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Bağcılar'da bayram hazırlıkları tamamlandı

07.07.2022 14:51
Bağcılar'da bayram hazırlıkları tamamlandı

İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Bağcılar'da bayram öncesi temizlik çalışması başlatıldı.

İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Bağcılar'da bayram öncesi temizlik çalışması başlatıldı. İlçede bulunan ibadethaneler temizlenirken cadde ve sokaklar da tazyikli su ile yıkanarak bayrama hazır hale getirildi.

Bağcılar Belediyesi'nin düzenli olarak yaptığı ibadethanelerin temizliği ve sokak yıkama işlemlerine Kurban Bayramı öncesi de devam edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinden bir kısmı ibadethaneleri bir kısmı da sokakları temizlemek için ikiye ayrıldı. Bu kapsamda önce camiler başta olmak üzere ibadethaneler dip köşe temizlenirken avlular da suyla yıkandı.

"HER YER PIRIL PIRIL OLDU"

İbadethanelerin yanı sıra ilçede bulunan tüm cadde ve sokaklarda da temizlik çalışması yürütüldü. Cadde ve sokaklar da süpürme araçlarıyla temizlendikten sonra özel temizlik araçlarıyla detaylı bir şekilde tazyikli suyla yıkandı. İlçenin bayram öncesi pırıl pırıl bir hale geldiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Temizlik her şeyden önce geliyor. Vatandaşlarımız ibadetlerini gönül rahatlığı içerisinde yerine getirebilir ve bayramlarını dışarıda güvenle geçirebilirler. Bağcılar'ın her köşesi ter temiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Bağcılar Belediyesi, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da bayram hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

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