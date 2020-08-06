BAĞCILAR'DA BAYRAMDA ALACAK VERECEK KAVGASI; YEĞEN AMCASINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Bağcılar 'da Kurban Bayramı 'nın ikinci günü alacak verecek meselesi nedeniyle başladığı belirtilen kavgada yeğen amcasını öldürdü. Olayda bir kişi daha yaralanırken, yakalanıp gözaltına alınan şüpheli yeğen tutuklandı.

Olay, 1 Ağustos günü Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2048 sokak üzerinde meydana geldi. Polis kayıtlarına göre, caddede bulunan bir kafenin önünde amca yeğen oldukları öğrenilen Cihan B. (32) ile Yusuf B. (25) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce Yusuf B. elindeki tabanca ile Cihan B.'nin ayağına ateş etti. Kavgada Cihan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek karşılıklı verdi. Yusuf B. silahıyla ateş etmeye devam etti ve Cihan B., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İddiaya göre Yusuf B. daha sonra Cihan B.'nin elinden düşen pompalı tüfeği alarak ateş etti ve daha sonra tüfekle birlikte oradan uzaklaştı. Öte yandan, onları ayırmak isteyen N.B. (44)'nin ise tüfekten çıkan mermilerle yaralandığı belirtildi. Ağır yaralanarak yere yığılan Cihan B. ve olayı ayırmak isterken yaralanan N.B. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Cihan B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralanan N.B. ise hastanede tedavi altına alındı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptıkları çalışmada olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfeği bir araca bırakılmış halde buldu. Olayla ilgili çalışmaları sonucu, cinayeti işlediği belirlenen Yusuf B. olayda kullandığı tabanca ile birlikte, cinayetten bir gün sonra Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şubeye getirilen Yusuf B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.