Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yaya giriş ve çıkışına kapatıldı - Son Dakika

Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçedeki bazı meydan, cadde ve sokaklar 15 gün boyunca giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun vatandaşı Kovid-19 salgınından korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçede bazı düzenlemeler yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 10 Nisan'da düzenlenen olağanüstü toplantıda aldığı tedbirlerin süresinin dolması nedeniyle bugün toplanılarak ek tedbirler alındığı kaydedildi.

Bu tedbirler kapsamında, ilçede araç trafiğine kapatılarak "Yürüyüş Yolu" olarak düzenlenmiş cadde ve sokaklar ile bazı meydanların 15.00-03.00 saatleri arasında yaya giriş çıkışlarına kapatılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, kararların bugün saat 15.00'ten 11 Mayıs saat 24.00'e kadar uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, belirtilen saatlerde kapatılması kararlaştırılan yerler şöyle sıralandı:

" Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi - Yeni Mahalle Ahmet Kabaklı Caddesi."

Esnaf belgesi olanların, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu bölgeden geçecek vatandaşların ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıtasınca maskesiz girişlere izin verilmemesine, geçişler sırasında sosyal mesafeye uyulmasının sağlanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacağı belirtilerek, "Kovid-19 salgınından bütün vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçe hıfzıssıhha kurulumuzca alınan kararlara uyulması konusunda ilçe halkının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz." denildi.