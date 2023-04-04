BAĞCILAR'DA BEYZBOL SOPALI KAVGA: 1 ÖLÜ - Son Dakika
Üye Girişi

BAĞCILAR'DA BEYZBOL SOPALI KAVGA: 1 ÖLÜ

04.04.2023 14:21

BAĞCILAR'da tekstil şirketleri çalışanları arasında çıkan kavgada Canan Çimen (43) silahla vurularak öldürüldü.

BAĞCILAR'da tekstil şirketleri çalışanları arasında çıkan kavgada Canan Çimen (43) silahla vurularak öldürüldü. Beyzbol sopalalarının da kullanıldığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde 1 Nisan Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Bişar El Mısri ve Canan Çimen, komşu olan iki ayrı tekstil şirketiyle çalışıyordu. Saat 10.40 sıralarında Canan Çimen ve çalışma arkadaşları nakliye yapacakları sırada işyeri önüne komşu tekstil firmasının çalışanları araç park etti.

Bunun üzerine iki tekstil şirketi çalışanları arasında tartışma başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silah, beyzbol sopaları ve demir şişlerin de kullanıldığı kavga sırasında bir kişi tabancayla ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Canan Çimen kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Canan Çimen'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Canan Çimen'in öldürüldüğü silahı kullanan kişinin Bişar El Mısri olduğu belirlendi. Mısri ve kavgaya karışan 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ve 2 tüfekle, beyzbol sopaları da aramalarda ele geçirildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Araç park etme kavgasında beyzbol sopaları ve silahlar konuştu: 1 ölü Araç park etme kavgasında beyzbol sopaları ve silahlar konuştu: 1 ölü Bağcılar'da bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı Bağcılar'da bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Bağlar Mahallesi, Bağcılar, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA BEYZBOL SOPALI KAVGA: 1 ÖLÜ - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Kobra Murat, altın içinde yüzdürdüğü torunu için şimdi de 7 kurban kestirdi
15:40 İkinci Togg, Azerbaycan'a ulaştı! İlham Aliyev, direksiyonun başına geçti
15:37 O tam bir savaşçı! Muslera'nın Adana Demirspor maçından önce yaşadıkları ortaya çıktı
15:32 Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi başladı! Selçuk İnan'ın yerine anlaşma sağlandı
15:31 Sevil Atasoy en büyük pişmanlığını anlattı: Anne ve babamın son anlarında yayında olmadım
15:26 Önce kadını vurdu, sonra aynı silahla intihar etti
15:09 Termometreler 29 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti
15:22 İstatistikleri çok konuşulur! Cenk Tosun, Şenol Güneş'le adeta küllerinden doğdu
15:20 Muslera'dan büyük fedakarlık! Adana Demir maçından önce neler yaşamış neler
15:18 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Togg'un teslim edildiği ikinci kişi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 15:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA BEYZBOL SOPALI KAVGA: 1 ÖLÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement