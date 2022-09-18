Bıçaklı saldırıya uğrayan taksi şoförü için meslektaşları kontak kapattı - Son Dakika
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Bıçaklı saldırıya uğrayan taksi şoförü için meslektaşları kontak kapattı

18.09.2022 05:14
Bıçaklı saldırıya uğrayan taksi şoförü için meslektaşları kontak kapattı

Bağcılar'da bıçaklı saldırıya uğrayan taksi şoförü ağır yaralandı.

Bağcılar'da bıçaklı saldırıya uğrayan taksi şoförü ağır yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Recep Acar'ın kullandığı 34 THT 70 plakalı taksiye binen bir kişi Yüzyıl Köprüsü'nde inmek istedi.

Şoför Recep Acar'dan bir tane fazla taksi fişi istediği iddia edilen kişi, isteğinin geri çevrilmesi üzerine Acar'ı boğazından ve başından yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Acar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından meslektaşları, Recep Acar'ın tedavi gördüğü Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak kontak kapattı.

Burada taksi şoförleri adına açıklama yapan Birleşik Taksi Şoförleri Dernek Başkanı Hüseyin Duman, Acar'ın müşterisi tarafından falçatayla saldırıya uğradığını, boğazından ve başından yaralandığını söyledi.

Duman, "Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. Yıllardan beri önce can güvenliğimiz dedim. Hatta bunun için on bin tane ıslak imza topladık. Yok panik butonuydu, yok bilmem neydi. Bizim kabinli aracımızı yapsınlar, bizim müşteriyle irtibatımızı kessinler." dedi.

Recep Acar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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Kaynak: AA

Recep Acar, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklı saldırıya uğrayan taksi şoförü için meslektaşları kontak kapattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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