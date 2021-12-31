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Bağcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bağcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

31.12.2021 12:17

Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Bağcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 1792. Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen apartman sakinleri, binadan güçlükle çıkabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın hasara yol açtı.

Bu arada, yangın nedeniyle sinir krizi geçiren ev sahibinin kayınvalidesi, vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Bağcılar, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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