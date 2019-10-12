Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı (1)
Son Dakika Güncel Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı (1)

Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı (1)

35 dakika önce

BAĞCILAR'da bulunan binanın çatısı alev alev yandı.

Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı (1), System.String[]

BAĞCILAR'da bulunan binanın çatısı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın çıktığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan çatı


İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:35 Kaynak: DHA
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