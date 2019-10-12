Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı (1)
29 dakika önce
BAĞCILAR'da bulunan binanın çatısı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:39 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'da bulunan binanın çatısı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın çıktığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.
Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak Dha yurt bülteni - 1 1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı