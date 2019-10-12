Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı
Son Dakika Güncel Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı

7 dakika önce

BAĞCILAR'da bulunan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]

BAĞCILAR'da bulunan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yoğun dumanın çıktığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan çatı (cep telefonu)

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Binadan görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:56 Kaynak: DHA
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