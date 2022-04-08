BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

08.04.2022 21:57

BAĞCILAR'da bir binanın çatı katı alev alev yandı.

BAĞCILAR'da bir binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1897 Sokak'ta bulunan dört katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Yanan çatı bir anda alev topuna döndü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme sürüyor.

BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bağcılar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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