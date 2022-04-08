Bağcılar'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi 1897 Sokak'taki dört katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.