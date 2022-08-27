BAĞCILAR'DA EVDEN ÇALDIĞI PANTOLUNUN CEPLERİNİ APARTMAN GİRİŞİNDE BOŞALTTI - Son Dakika
Üye Girişi

BAĞCILAR'DA EVDEN ÇALDIĞI PANTOLUNUN CEPLERİNİ APARTMAN GİRİŞİNDE BOŞALTTI

27.08.2022 10:03
BAĞCILAR'DA EVDEN ÇALDIĞI PANTOLUNUN CEPLERİNİ APARTMAN GİRİŞİNDE BOŞALTTI

BAĞCILAR'da bir apartman dairesine giren hırsız, evde bulduğu pantolonu binanın girişine kadar getirip, orada ceplerini boşalttı.

BAĞCILAR'da bir apartman dairesine giren hırsız, evde bulduğu pantolonu binanın girişine kadar getirip, orada ceplerini boşalttı. Pantolonun ceplerini tamamen boşaltan şüpheli, apartmandan çıkarak uzaklaştı.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde 20 Ağustos Cumartesi saat 06.30 sıralarında bir apartman dairesine giren şüpheli, evde bulduğu pantolonu yanına alıp binanın girişine geldi. Apartmanın içinde pantolonun ceplerini boşaltan hırsız, bulduğu her şeyi aldı. Çaldıklarını kendi ceplerine dolduran şüpheli, pantolonu yere atıp, binadan çıktı. Bir kaç saniye sonra yeniden binaya giren hırsız, pantolonu yerden alıp, merdiven boşluğuna doğru gizledi. Bir kez daha dikkat çekmeyecek şekilde kapıdan çıkarak uzaklaştı. Ev sahibi pantolonunu apartmandan girişinde bulunca, güvenlik kamera kayıtlarını kontrol etti. Hırsızlık, binanın güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı.

Görüntü dökümü

------------------------Hırsızın pantolonu alıp kapı önüne gelmesi-Hırsızın pantolon ceplerini boşaltması

-Hırsızın binadan çıkışı


YORUMLAR
500
BAĞCILAR'DA SOKAK KEDİSİNE TERLİKLE ŞİDDET BAĞCILAR'DA SOKAK KEDİSİNE TERLİKLE ŞİDDET Tramvayda pes dedirten olay: Yatarak yolculuk yaptı Tramvayda pes dedirten olay: Yatarak yolculuk yaptı
Kaynak: DHA

Yavuz Selim Mahallesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA EVDEN ÇALDIĞI PANTOLUNUN CEPLERİNİ APARTMAN GİRİŞİNDE BOŞALTTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 10:03:23. #1.13#
SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA EVDEN ÇALDIĞI PANTOLUNUN CEPLERİNİ APARTMAN GİRİŞİNDE BOŞALTTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement