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Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA BİR BİNADA PATLAMA MADDE BAĞIMLISI GENCİN DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA BİR BİNADA PATLAMA MADDE BAĞIMLISI GENCİN DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ

14.11.2021 14:24
Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA BİR BİNADA PATLAMA MADDE BAĞIMLISI GENCİN DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Son dakika haberleri: Anne Ben Gebze'ye gittim kızım doğum yapmıştı.

Anne Ben Gebze'ye gittim kızım doğum yapmıştı. Yeni geldim evde olsaydım yanardım

Haber - Kamera Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL, (DHA)

BAĞCILAR'da doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonrası evde yangın çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralı bulunmazken, binada maddi hasar oluştu. Patlamanın olduğu ev sahibinin oğlu Murat Çakıcı'nın mutfağa giden doğalgazı açtıktan sonra, boruyu kestiği ardından da evden ayrıldığı iddia edildi. Anne Kıymet Çakıcı, Ben Gebze'ye gittim kızım doğum yapmıştı. Ne olduğunu bilmiyorum. Yeni geldim evde olsaydım yanardım. Psikolojik problemleri vardı oğlumun, uyuşturucu kullanıyordu dedi. Patlama anı ve Murat Çakıcı'nın sabaha karşı evden çıktığı anlar da kameraya yansıdı.

Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında saat 08.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Patlama sonrası binanın çatı katında bulunan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralı bulunmazken, patlama sonucu binadan kopan parçalar sokağa saçıldı, binada büyük maddi hasar oluştu.

DOĞALGAZI AÇTIKTAN SONRA, BORUYU KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Olayın ardından yapılan araştırmalarda, ev sahibinin madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Murat Çakıcı'nın mutfağa giden doğalgazı açtıktan sonra, boruyu kestiği, kapıları ve pencereleri kapatarak evden ayrıldığı öne sürüldü. Murat Çakıcı'ın dün kuzenleriyle kavga ettiği, kavga sonrası binayı havaya uçuracağını söylediği iddia edildi.

KARIŞIMA BANA SEN İŞİNE BAK DİYORDU

Anne Kıymet Çakıcı, Ben Gebze'ye gittim kızım doğum yapmıştı. Ne olduğunu bilmiyorum. Yeni geldim evde olsaydım yanardım. Psikolojik problemleri vardı oğlumun, uyuşturucu kullanıyordu. Bana kıyamaz benle arası iyidi. Dün kuzenleriyle bir kavga etmiş ne olduğunu bilmiyorum. Hiç böyle şeyler yapmadı. Ben ona uyuşturucu kullanma dediğim de, 'Ben de bundan teselli oluyorum, karışıma bana, sen işine bak' diyordu. 6 ay önce evlilik yaptı ondan sonra böyle oldu dedi.

BU BİNADA KİMSE CANLI ÇIKMAYACAK DİYE TEHDİT ETTİ

Murat Çakıcı'nın kuzeni Serhat Çakıcı da Şizofreni hastası gibi bir şey. Kafasında sürekli senaryo yazıyor. 'Binada herkes fuhuş yapıyor falan' diyordu. Herkese bu şekilde satışıyor. Herkesi rahatsız ediyor, kapıları çalıyor. Polis gibi davranıyordu. Bu sabah biz karakola gidip şikayetçi olduk. 'Bu evi havaya uçuracağım, siz göreceksiniz bu binadan kimse canlı çıkmayacak' diye tehdit etti. En son gece saatlerinde gelmiş sabaha karşı da gazı açıyor. Bıçakla gazı kesiyor. Eve yoğun bir gaz veriyor sonra sırt çantası alıp elinde bir cisimle dışarı çıkıyor. Sonra da yüksek bir patlama sesi. Biz deprem oldu sandık. Dediğini yaptı. Üst katta kalanlar vardı onları da itfaiye kurtardı. Kuzenim uzun zamandır madde bağımlısı son zamanlarda baya bir değişti. Babasının boğazına bıçak dayadı ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZI AÇIP CAMLARI KAPATIP ÇIKMIŞ

Bina sakini Nebahat Pekmezci ise,Sabah işe gittim ben patlayan yerin karşısında oturuyorum. Oğlum iş yerine geldi. 'Anne ev sahibinin amcaoğlu evi patlatmış' dedi. Annesi de evde yoktu. 15 gündür tek yaşıyor. Uyuşturucu içiyordu. Aile sorunları olduğu için karışmıyorduk. Dün polis almış, kuzenleriyle kavga etmiş. Giderken, 'Burayı yakacağım' demiş. Doğalgazı açıp, camları kapatıp çıkmış ifadesini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, patlama anı ve Murat Çakıcı'nın evden çıktığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlama sonucu binadan kopan parçaların caddeye saçılması ve Murat Çakıcı olduğu belirtilen kişinin evden çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA BİR BİNADA PATLAMA MADDE BAĞIMLISI GENCİN DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA BİR BİNADA PATLAMA MADDE BAĞIMLISI GENCİN DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA BİR BİNADA PATLAMA MADDE BAĞIMLISI GENCİN DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA BİR BİNADA PATLAMA MADDE BAĞIMLISI GENCİN DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ
Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA BİR BİNADA PATLAMA MADDE BAĞIMLISI GENCİN DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Murat Çakıcı, Doğalgaz, Patlama, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA BİR BİNADA PATLAMA MADDE BAĞIMLISI GENCİN DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA BİR BİNADA PATLAMA MADDE BAĞIMLISI GENCİN DOĞALGAZ BORUSUNU KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ - Son Dakika
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