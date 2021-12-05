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Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi (3) - Son Dakika

Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi (3)

05.12.2021 11:07

Bağcılar'da bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yıldıztepe Mahallesi 548 Sokak'taki 3 katlı apartmanın üst katında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle dairede yangın çıkarken, binanın çatısından kopan parçalar ve camlar çevreye saçıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye etti. Yangın sırasında evden çıkarılan bir kadına da fenalaşması üzerine ambulansta müdahale edildi.

Apartmanın bitişiğindeki binaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden engellendi.

Çevreye yayılan gaz kokusu nedeniyle bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Patlamanın yaşandığı binanın önündeki yolda ise henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme sırasında yer altından geçen doğalgaz ve kanalizasyon borularında hasar oluştu. İGDAŞ ve İSKİ ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, onarım çalışmalarının ardından sokakta oluşan çukur kapatılacak.

Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi (3)
Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi (3)
Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi (3)
Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi (3)
Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi (3)

Bağcılar, Patlama, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi (3) - Son Dakika


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