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BAĞCILAR'DA BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BAĞCILAR'DA BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

18.12.2021 00:16

BAĞCILAR'da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

BAĞCILAR'da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1418. Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangını gören Nizamettin Gençoğlu, "Bana telefon geldi. Yandaki binada yangın çıktı. Oradan bizim çatıya sıçradı. Ondan sonra da itfaiye geldi. Yaralı yok. Tam bilmiyorum fakat büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı yangın" dedi.

BAĞCILAR'DA BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
BAĞCILAR'DA BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, 15 Temmuz, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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