Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

08.04.2022 22:24

Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan çatı itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1897. Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sararken, bina sakinleri kendilerini panikle sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, sokakta toplanan kalabalığı uzaklaştırarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

(Ensar Kıranlıoğlu/ İHA)

Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı
Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı
Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı
Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı
Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı
Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı
Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı
Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı
Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

YORUMLAR
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BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi Alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika


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